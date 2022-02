Albuquerque confirma interesse em avançar com teleférico no Curral

Miguel Albuquerque confirmou que o seu governo pretende mesmo avançar com a construção de um teleférico no Curral das Freiras independente da contestação popular.

Trata-se de uma obra polémica que suscita diversas opiniões críticas sobretudo ao nível do impacte ambiental, mas o presidente do Executivo discorda lembrando que o teleférico do Funchal ao Monte também foi controverso “mas agora toda a gente aceita”

O governante sublinhou que o processo está numa fase de elaboração de aquisição de espaços públicos, ou seja de expropriações para seguidamente proceder à feitura do concurso público internacional, observou à margem de uma visita à localidade é que serviu para se inteirar do andamento de duas obras no valor superior a 6,7 milhões de euros.