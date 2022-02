O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside esta quarta-feira, 02 de Fevereiro, pelas 11 horas, à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos.

A reunião contará com a participação dos vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, PS, CDS-PP e JPP e ainda o deputado único do PCP.