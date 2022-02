Porto Santo aprova criação de Banco de Ajudas Técnicas

A Câmara Municipal do Porto Santo aprovou a criação de um Banco de Ajudas Técnicas.

A proposta foi aprovada com os votos a favor da coligação Acredita Porto Santo, PS e UNE.

Este é um projecto que tem por objectivo apoiar os munícipes que estejam incapacitados ou dependentes, por motivo de doença ou acidente, temporária ou permanente, e que pertençam a agregados familiares em situação de fragilidade social e económica.

O executivo municipal vê, assim, aprovado o banco de ajudas técnicas, que será equipado com produtos de apoio, que serão disponibilizados a quem deles necessitar, através da cedência temporária, mediante uma análise e parecer técnicos dos pedidos, por forma a diminuírem as desvantagens resultantes da deficiência ou incapacidade e que, assim, possam atenuar as limitações nas actividades de vida diárias e as restrições a uma plena participação social.

Segundo a vereadora da área social do município, Mariana Vasconcelos, ‘’podem candidatar-se aos apoios previstos no Banco de Ajudas Técnicas/Produtos de Apoio, todos os indivíduos que se sejam portadores de incapacidade ou deficiência que careçam de ajudas técnicas/produtos de apoio, por motivos de perda de autonomia física".

As candidaturas podem ser efectuadas pelo beneficiário, familiar ou representante, sendo que o processo será avaliado pelo gabinete de intervenção social da autarquia.