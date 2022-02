CDU contra "desvalorização do Aeroporto do Porto Santo"

"A CDU considera inaceitável que o Governo Regional da Madeira esteja a promover, em conjunto com a ANA/VINCI, uma estratégia de desvalorização do Aeroporto do Porto Santo através do esvaziamento do número de trabalhadores", manifestou hoje, dia 23 de Fevereiro, o partido, em nota remetida à imprensa.

No mesmo comunicado, a CDU nota que a ANA/VINCI, entidade com responsabilidades na gestão e administração dos aeroportos da Região Autónoma da Madeira, "vem seguindo numa linha de actuação que não dá prioridade à qualificação e elevação da prestação de serviço público nos aeroportos" e recorda uma notícia do DIÁRIO passado dia 18 de Fevereiro para sustentar esta afirmação.

A notícia surgida no D.N. de 18/02 com base em informações fornecidas pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, que tem a tutela dos aeroportos na Região, e que se refere à situação de oito trabalhadores da ANA no Aeroporto do Porto Santo, não pode passar sem uma chamada de atenção para o sistemático esvaziar de trabalhadores do Aeroporto do Porto Santo. Entre aqueles oito encontram-se funções que dificilmente serão substituídas, pondo em causa a funcionalidade do Aeroporto, sendo certo que o seu número se aproxima dos 20% dos trabalhadores da ANA no Porto Santo.

A CDU observar também que "auando tanto se fala na possibilidade da utilização do Aeroporto do Porto Santo como alternativa à Madeira quando este não se encontre operacional, como nestes últimos dias tem acontecido, não deixa de ser surpreendente este esvaziamento" e garante que desenvolverá "um conjunto de diligências" para aprofundar esta situação e "combater aquela tentativa de desvalorização do Aeroporto do Porto Santo".

"Quando o Governo Regional e a ANA/VINCI pretendem esvaziar o número de trabalhadores afectos àquele aeroporto importará mobilizar esforços políticos para a defesa da maior valorização e funcionalidade do Aeroporto do Porto Santo", conclui.