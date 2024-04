Quiçá por ter sido feriado ontem e muitos tenham aproveitado para fazer a 'ponte' para o fim-de-semana, mas também porque às sextas-feiras é habitual o trânsito estar mais tranquilo que nos outros dias, hoje está tudo muito calmo.

Nas principais zonas habitualmente congestionadas a esta hora, o trânsito flui com normalidade, com excepção nas vias que circundam a rotunda do hospital do Funchal.