Sistema de Incentivos aprova 165 projectos no Porto Santo no valor de 4,3 milhões

De acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da RAM (IDE), entre 2016 e 2021, foram aprovados 165 projectos no Porto Santo, ao abrigo do Sistema de Incentivos às empresas. O número representa 4,3 milhões de euros de despesa pública.

Segundo a mesma fonte, destes apoios já foram pagos 3,3 milhões de euros, o equivalente a 154 projectos.

Os dados fornecidos pelo IDE à Câmara Municipal do Porto Santo, a que o DIÁRIO teve acesso, dão ainda conta que foram aprovados 138 projectos, no valor de 2,1 milhões de euros, no âmbito dos instrumentos financeiros do IDE.

Recorde-se que a Câmara Municipal do Porto Santo assinou, hoje, dia 23 de Fevereiro, um protocolo de colaboração institucional com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Madeira (IDE), tendo como principal objectivo "apoiar o tecido empresarial local".