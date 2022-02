IPMA emite aviso amarelo para a chuva até às 15 horas de hoje

Tal como expectável, o IPMA acaba de emitir um aviso amarelo para a precipitação para todo o arquipélago da Madeira, que entrou em vigor depois das 9h00 desta quarta-feira e prolonga-se até às 15 horas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este aviso significa que haverá aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada tanto na costa Norte, como na Sul, bem como nas regiões montanhosas e ilha do Porto Santo.

No mesmo comunicado é recuperado o aviso amarelo para a agitação marítima que havíamos noticiado esta manhã e que vigora durante 24 horas, entre as 6 horas da manhã de sexta-feira e as 6h00 da manhã de sábado, 25 e 26 de Fevereiro.

As ondas podem chegar aos 4 a 5 metros na costa Norte e no Porto Santo.