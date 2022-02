Cancelada apresentação de 'Dançando com a Diferença' em Moscovo

Na sequência do início da guerra no Leste europeu, com a invasão da Rússia à Ucrânia, o grupo Dançando com a Diferença teve de cancelar o espectáculo que tinha programado para amanhã em Moscovo.

O anúncio foi feito em comunicado esta manhã, explicando que "depois da temporada no passado mês de Novembro no Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira (na Calheta), GABO, a criação de Patrick Murys para a Dançando com a Diferença, coproduzida pelo Teatro Viriato, seria apresentada amanhã (sábado, 26 de Fevereiro de 2022) em Moscovo, no PROTEATR. INTERNATIONAL MEETINGS no Meyehold Theatre Centre, na capital russa".

Aliás, "parte da comitiva da companhia partiu da Madeira na passada quarta-feira (dia 23) e no início da manhã de ontem, quinta-feira (dia 24), seguiriam para Moscovo acompanhados dos demais elementos, vindos de Viseu", explica. Contudo, "a invasão da Ucrânia e consequente cancelamento do voo de ida, para além da detecção de um caso de Covid-19 entre os intérpretes levou ao cancelamento da deslocação a Moscovo. Todos os membros da comitiva já estão em suas residências em perfeitas condições de segurança", assegura.

Sobre esta situação, o director artístico da Dançando com a Diferença, Henrique Amoedo, declarou, citado pelo comunicado: "As deslocações da Dançando com a Diferença envolvem um grande trabalho prévio de planeamento e organização e nunca é agradável quando há algum problema e não conseguimos finalizar o processo. É a primeira vez que cancelamos uma deslocação internacional nessas condições, mas também é a primeira vez em muitos anos que a Europa vive uma situação como essa. Fomos atingidos por consequências da pandemia e do início da guerra ao mesmo tempo, factores que nos ultrapassam, que não temos como controlar.”

E acrescenta: "Desejo que a paz regresse rapidamente à Europa. A Dançando com a Diferença continuará, através do seu trabalho, envolvida nos esforços para que tenhamos um mundo melhor. Esta seria uma importante viagem neste sentido. Os sinais de cansaço, por vezes, são evidentes, como demonstra uma das imagens desta criação de Patrick Murys, mas a nossa missão é mais importante. Infelizmente, desta vez não chegamos a tempo.”