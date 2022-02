Japão anuncia sanções contra Rússia nos sectores de semicondutores e financeiro

O Japão anunciou hoje novas sanções contra a Rússia face à invasão da Ucrânia, que abrangem o controlo das exportações de semicondutores e outros produtos usados para fins militares, bem como o congelamento de fundos de entidades financeiras russas.

"[...] Confirmamos que vamos responder em cooperação com a comunidade internacional. Consideraremos as respostas futuras em termos concretos, depois de avaliar a situação dos países relevantes e estabelecer uma comunicação e contactos eficazes com eles", disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional.

O governante apresentou hoje um novo leque de sanções contra Moscovo, que estão a ser implementadas em coordenação com G7 e surgem depois das já reveladas por Tóquio na quarta-feira.

"Dei instruções especialmente fortes nesta reunião sobre a importância de recolher informações de forma extensiva e proteger os nossos cidadãos", indicou.

Fumio Kishida exortou ainda o Presidente russo, Vladimir Putin, a "retirar as suas tropas" da Ucrânia e "cumprir o direito internacional", depois de ter participado na cimeira virtual do G7 para encontrar uma solução para a crise ucraniana.