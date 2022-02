Viagem de regresso do Lobo Marinho de amanhã antecipada para as 12h30

Devido às previsões de agravamento das condições meteorológicas no porto do Funchal, que podem colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio, a Porto Santo Line resolveu antecipar a viagem de amanhã, do Porto Santo para o Funchal, para as 12h30.

Face a esta mudança de horário, os passageiros que pretendam alterar a sua passagem para outra data (que está isenta da respectiva taxa), devem fazê-lo por e-mail para [email protected], em alternativa poderão dirigir-se a um dos balcões da companhia ou utilizar o telefone (+351) 291 210 300 (em dias úteis das 9 horas às 12h30 e das 14 às 18 horas).

A Porto Santo Line lamenta o incómodo causado.