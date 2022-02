'Porta 33' abre exposição no Porto Santo

A exposição 'Quando passei para esta Escola, só me lembro de ser Primavera' foi inaugurada este sábado, dia 19 de Fevereiro, na Escola do Porto Santo. A abertura contou com a presença do presidente do Município, Nuno Batista.

O projecto, desenvolvido pela Associação Porta 33, consiste numa instalação sonora de vivências e memórias de antigos alunos, docentes e não docentes da antiga escola da vila do Porto Santo, realizada por Inês Lapa e Janne Schröder.

A mostra estará patente ao público até ao mês Junho, de terça a sábado, das 10 às 13 horas.