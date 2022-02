Câmara do Porto Santo assinala Dia do Pai com passeio a pé

A Câmara Municipal do Porto Santo, através do seu Gabinete da Cultura, está já a preparar a celebração do Dia do Pai. Para assinalar a efeméride que acontece a 19 de Março, o município lança um convite a todos os pais e respectivos filhos para exercitarem o corpo e a mente, através da realização de uma caminhada pela vereda do Pico do Facho.

Os interessados em participar nesta iniciativa deverão comparecer no largo onde se inicia a referida vereda, por volta das 10h15, da referido dia. Após o passeio, pais e filhos irão ter a oportunidade de participar em vários jogos tradicionais, preparados pelos serviços da Câmara Municipal.

Segundo nota a autarquia, através de comunicado enviado às redacções, esta iniciativa pretende mobilizar pais e filhos para a prática de exercício físico em família, promovendo também a proximidade e o convívio entre as famílias participantes, fomentar a prática desportiva e disponibilizar ferramentas lúdico-desportivas de outros tempos.