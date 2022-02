Na sequência da persistência do tempo instável nos últimos dias, o IPMA emitiu ao início desta manhã um aviso amarelo para a agitação marítima para a costa Norte da Madeira e costa da ilha do Porto Santo.

O aviso é válido desde as 6h00 desta sexta-feira até ás 12h00 de amanhã, 26 de Fevereiro com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.