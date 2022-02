Escola do Porto Santo recebeu sessão de esclarecimento sobre curso Técnico de Geriatria

A Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco do Porto Santo recebeu, no passado dia 18 de Fevereiro, uma sessão de esclarecimento sobre o curso Técnico de Geriatria, que terá início no próximo ano lectivo.

Esta oportunidade surge numa altura em que se verifica um aumento do envelhecimento da população do Porto Santo e da esperança média de vida, pelo que é fundamental investir nesta área de formação.

Esta é uma preocupação do município que, em colaboração com a Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco e com Polo de Emprego do Porto Santo, reuniu esforços para sensibilizar os interessados sobre a importância desta temática e sobre as oportunidades de emprego que, a mesma, poderá gerar.

Mariana Vasconcelos, vereadora da Câmara Municipal, relembrou o compromisso assumido pelo município com o Governo Regional, no que diz respeito ao aumento do lar de idosos e à construção da nova unidade de saúde local, onde está prevista a implementação do serviço de cuidados continuados.

O curso será ministrado em regime pós-laboral e conferirá equivalência ao 12º ano e ao nível de qualificação 4.

A apresentação do curso ficou a cargo dos responsáveis pela sua coordenação, nomeadamente os professores Maria José Vital e João Carlos Silva.