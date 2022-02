Navio da marinha espanhola em escala no Porto do Funchal

‘Relampago’ é um navio da marinha espanhola com 93 metros de comprimento que chegou ao Porto do Funchal na última sexta-feira, pelas 19 horas.

A origem é desconhecida, tal como o destino - a embarcação nem se encontra disponível para rastrear no portal ‘Marine Traffic’ -, mas sabe-se que a escala serviu para que os militares procedessem a um abastecimento e despejassem alguns resíduos, tendo ainda solicitado acesso às instalações da APRAM.

Segundo consta, as 2.670 toneladas do ‘Relampago’ deverão mover-se na manhã deste domingo com 38 tripulantes a bordo, perfazendo assim uma escala de 32 horas na Madeira.

A embarcação realiza missões de acção marítima de natureza militar relacionadas com o controlo do mar contra ameaças, principalmente em cenários de baixa intensidade através do desenvolvimento de tarefas de presença (dissuasão) e vigilância marítima (prevenção).

Também o ‘Firebird’, em fundeadouro, passou pelo Porto do Funchal para uma escala de 98 horas e trouxe com 15 tripulantes a bordo. À semelhança do ‘Relampago’, este iate chegou na sexta-feira proveniente de Antígua (Caraíbas) e na próxima terça-feira, dia 22 de Fevereiro, navega para Gibraltar, por volta das 17 horas.

Igualmente em escala permence no Molhe da Pontinha o ‘Mein Schiff 3’ que irá perfazer uma escala de 40 horas. O navio chegou na noite de sexta-feira desde Tenerife, com 1.345 passageiros e 760 tripulantes a bordo, zarpando amanhã, pelas 14 horas, rumo à ilha de La Palma.

E por falar em partidas, o ‘Gunilla’ também sai este domingo do Funchal após uma escala de 86 horas. Proveniente de Lisboa, o navio-escola com bandeira sueca viaja com 54 tripulantes a bordo.

Parte amanhã quando faltar um minuto para as 00 horas e segue para as ‘Portas do Mar’, o Porto de Ponta Delgada.