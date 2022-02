Dia do Pensamento celebrado no próximo sábado

No próximo sábado, dia 26, a Associação de Escoteiros de Portugal (AEP), a Associação de Guias de Portugal (AGP) e o Corpo Nacional de Escutas (CNE) da Madeira vão celebrar o 'Dia do Pensamento', em comemoração do aniversário do fundador do movimento Escutista, Baden-Powell.

Esta actividade contará com a participação de aproximadamente 900 escuteiros e iniciar-se-á com formatura geral pelas 9 horas, junto ao Largo da Fonte, no Monte.

Ao longo do dia decorrerão, não só na freguesia do Monte, mas também na baixa da cidade do Funchal um jogo com a temática 'Escutismo para Rapazes', um livro escrito por Baden-Powell onde descreve a filosofia e técnica escutista.

As comemorações terminam às 17 horas junto à Praça do Povo com a entrega de prémios e formatura geral.