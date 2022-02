Ninguém acertou na chave do Euromilhões desta sexta-feira, 18 de Fevereiro, pelo que o prémio máximo do próximo sorteio, na terça-feira, sobe para os 40 milhões de euros.

De acordo com os resultados, dois apostadores acertaram no segundo prémio, no valor de 349 mil euros, embora nenhum deles seja português. A um português calhou, apenas, o quarto prémio, no valor de 1.640,90 euros.