Tome nota da agenda deste sábado, 19 de Fevereiro

- Das 9h30 às 20 horas - Universidade Jota, iniciativa promovida pela JSD/Madeira, no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz:

9h30: Conferência 'Como encarar um Auditório Político?' com António Cunha Vaz;

11h15: Conferência 'Mar de Oportunidades – Tecnologias na Economia Azul' com Claúdia Monteiro de Aguiar;

14h30: Conferência 'Democracia, Liberdade e Poder Económico' com Luís Marques Mendes;

16 horas: Conferência 'Inovação e Crescimento – Um novo desígnio para Portugal' com Elsa Maria Fernandes;

18h15: Conferência 'Empreendedorismo e Novas Qualificações Economia Social e as Profissões do Futuro' com Carlos Soares Lopes e Marco António Costa;

20 horas: Jantar-Conferência 'Empreendedorismo Global – Madeira para o mundo' com David Olim e Pedro Camacho;

- Das 10 às 21 horas - Eleições directas para escolha do novo presidente do Partido Socialista-Madeira, dos delegados ao XX Congresso Regional, da presidente e da comissão política das Mulheres Socialistas da Madeira. O acto eleitoral decorre em 33 mesas de voto distribuídas pelos onze concelhos da Região;

- Das 17 horas às 19h30 - Comemorações do 172.º Aniversário da Banda Municipal do Funchal:

17 horas: Desfile até ao Museu Quinta das Cruzes;

18 horas: Celebração Eucarística na Sé;

19 horas: Execução do Hino da Fundação e da Marcha do 172º. Aniversário;

19h10: Desfile até à Sede da Banda;

19h30: Jantar de Aniversário para os Sócios Executantes e Órgãos Sociais;

- 18 horas - A Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto integrado na Temporada Cruzada França-Portugal 2022 no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira com duas estreias nacionais;

- 18h30 - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa na Missa, que terá lugar na Igreja Paroquial do Caniço. A celebração eucarística contará com a presença de D. Alfredo de Caires, Bispo da Diocese de Mananjary, em Madagáscar, e insere-se no âmbito da acção solidária 'Ajuda a Madgáscar'. Seguir-se-á um filme, testemunhos, um sorteio e ainda uma recolha de donativos.