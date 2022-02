Jackpot de 54 milhões no próximo sorteio do Euromilhões

O próximo sorteio do Euromilhões, marcado para sexta-feira, terá um Jackpot de 54 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave premiada esta terça-feira.

O segundo prémio, no valor de 183.996,60 €, saiu a três apostadores fora de Portugal.

Um apostador registado em Portugal e mais três fora do país acertaram no terceiro prémio, no valor de 43.003,03 euros.