Sportinguistas da Madeira promovem almoço no próximo sábado

Por ocasião da vinda da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal à Madeira, o Núcleo regional do clube promove, no próximo sábado, um almoço-convívio, que contará com a presença do presidente Frederico Varandas.

O encontro terá lugar no restaurante 'O Lagar', e tem início marcado para as 12h30, contando já com cerca de 200 inscrições.

Na expectativa de ter o máximo de sportinguistas presentes, ainda estão abertas as inscrições para este convívio, que podem ser feitas através do contato 967 876 017 ou pelo endereço [email protected]. até 5ª feira dia 24 de Fevereiro .

"Com este convívio, tal como na malograda noite do jogo com o Manchester City, pretende-se demonstrar um momento de elevada comunhão entre os sportinguistas e a equipa futebol do Sporting Clube de Portugal", refere a organização.