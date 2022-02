Albuquerque diz que conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode "afectar alguns fluxos turísticos" para a Região

O presidente do Governo Regional lembrou hoje que “pela primeira vez na história” a Região tem “duas operações directas, uma na Rússia e outra nos Estados Unidos, para além das operações que para a Ucrânia, portanto, tudo isso pode afectar alguns fluxos turísticos".

Miguel Albuquerque referia-se a possíveis consequência do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, respondendo às questões dos jornalistas, à margem da apresentação do livro 'António Aragão – Vida e Obra', de Rui Carita.

"Mas é evidente que neste momento o que é fundamental é garantir a paz naquela parte da Europa de Leste e sobretudo que os problemas não se vão agravar", acrescentou o presidente da RAM.

Radares “para garantir uma maior fiabilidade do aeroporto”

Questionado sobre os constrangimentos que se arrastam há vários dias no Aeroporto da Madeira, Miguel Albuquerque volta a apontar o dedo à Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC).

"Tem de resolver um problema que temos há nove anos que é instalar os radares - sistema LIDAR - no sentido de garantir uma maior fiabilidade do aeroporto", afirmou o presidente do Governo Regional.

É prioritário minorar os efeitos, sobretudo nesta altura do ano, e garantir um sistema moderno tecnológico, para garantir uma maior operacionalidade do aeroporto e eu espero que isso fique agora garantido no Orçamento de Estado. Miguel Albuquerque

Albuquerque sublinha que também é fundamental dar resposta aos viajantes afectados pelos voos cancelados devido às condições meteorológicas.

"Neste momento temos um poder limitado, mas somos interlocutores privilegiados da ANA e temos feito o possível no sentido de minimizar o desconforto dos passageiros", frisou.