Visitas ao Cabo Girão com redução de 51,8%

Em Janeiro, as visitas ao Cabo Girão conheceram uma redução na ordem dos 51,8%. Esta é a conclusão a que chegou a Associação Insular de Geografia (AIG), com mais uma acção de monitorização no âmbito do GIRO – Projecto de Valorização da Área Protegida do Cabo Girão.

Em comunicado, o presidente da Associação refere que “no sector do Turismo, Janeiro é tradicionalmente um mês de baixa afluência de visitantes ao destino Madeira. Conscientes dessa realidade, a equipa GIRO esteve uma vez mais no terreno, para o estudo dos fluxos de visitação nesta área protegida, numa época de baixa procura, ao contrário de outras contagens já efectuadas no passado”, salienta Marco Teles.

Já a coordenadora do Projecto, Ana Neves, acrescente que “precisávamos de resposta ao verdadeiro impacto da redução de visitação em época baixa, num contexto de pandemia pouco favorável e ainda, numa semana de monitorização marcada por condições meteorológicas adversas (alerta amarelo). Por este contexto, consideramos que os 5.814 visitantes/semana apurados, possam ser o número mais baixo de visitação que a Área Protegida do Cabo Girão possa ter anualmente. Comparativamente aos dados obtidos em 2019, é evidente uma quebra de visitação acentuada, na ordem dos 51,8%.”

Entre os 313 resultados analisados anualmente pela AIG, destaca-se para esta época baixa, uma visitação superior nos pontos de interesse terrestre (Miradouro do Cabo Girão, Miradouro do Rancho e Fajãs do Cabo Girão), com um total de 5.810 visitantes. Manteve o miradouro do Cabo Girão os números mais elevados de visitação neste espaço protegido, com 5.350 visitantes na semana de monitorização entre os dias 15/01/2022 e 22/01/2022.

O Relatório de Monitorização 2021 estará brevemente disponível gratuitamente no site da associação, à semelhança do que acontece com os restantes trabalhos desenvolvidos pelo projecto GIRO, desde 2019.

No decorrer deste ano, a equipa GIRO continuará a fazer o trabalho de monitorização e está já a preparar o aniversário da Área Protegida do Cabo Girão, no próximo dia 9 de Março.