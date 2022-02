CDU defende redução do IVA na electricidade

A CDU esteve hoje, junto à Empresa de Electricidade da Madeira, no âmbito da campanha sobre o aumento do custo de vida, para denunciar os gastos elevados que as famílias e as empresas da Região têm com os custos de energia, e para defender a redução do IVA na electricidade.

Ricardo Lume disse que "as famílias e empresas da Região suportam elevados custos com a energia, representando um constrangimento à sua qualidade de vida".

"Em 2011, o Governo da República PSD/CDS aumentou o IVA da electricidade e do gás natural da taxa reduzida para a taxa máxima, agravando ainda mais estes custos, representando um dos mais significativos exemplos do ataque às condições de vida do povo português", criticou.

No seu entender, "a redução do IVA seria a forma mais directa e nítida de reduzir os custos da energia, revertendo uma gravosa medida do Governo PSD/CDS, mas que o Governo PS não quis alterar, permitindo um aumento significativo do rendimento disponível para as famílias, com impactos positivos na dinamização da actividade económica".

"A CDU vai continuar a intervir para denunciar o aumento galopante do custo de vida em 2022, no País e na Região, assim como vai utilizar todos os instrumentos que estiverem ao seu alcance para garantir a redução do IVA na electricidade para a taxa mínima", concluiu.