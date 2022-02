Os sites do Governo ucraniano, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do serviço estatal de segurança estão a ser alvo de um ciberataque de larga escala, revela a Reuters, citando as autoridades ucranianas.

O Ministério da Transformação Digital confirmou que os sites ficaram todos offline em simultâneo, suspeitando de se tratar de um ataque distribuído de negação de serviço (DDoS).

O ataque foi notado às 16h00 locais.