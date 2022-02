Reforço de 12,7 milhões de euros no orçamento da CMF aprovado na Assembleia Municipal

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou, ao início desta tarde, a proposta de orçamento suplementar de mais 12,7 milhões de euros para o corrente ano. Votaram a favor os deputados municipais da coligação 'Funchal Sempre à Frente' (PSD e CDS). O PS votou contra, com a abstenção dos representantes do BE, PCP, MPT, PAN, PDR e Chega.

No intervalo da sessão ordinária (prossegue à tarde), o presidente da Câmara, Pedro Calado, declarou que este orçamento municipal permite "reforçar os meios financeiros do município do Funchal, trazendo mais investimento e concretizando mais projectos na cidade, que se traduzem depois numa melhor qualidade de vida para todos os funchalenses". "Temos um reforço de orçamento de quase mais 13 milhões de euros e estamos a concluir projectos que estavam parados e que são fundamentais para a cidade do Funchal, como por exemplo a ETAR", acrescentou o autarca, que criticou os votos contra da bancada socialista, a quem acusou de querer "ter uma cidade estagnada, sem investimentos, que não tinha uma visão de futuro".

A deputada Andreia Caetano (PS) justificou a oposição socialista à proposta com a ausência de investimento em vários sectores (como juventude, educação, cultura e orçamento participativo) e com uma ilegalidade. É que o orçamento suplementar contempla a contracção de um empréstimo que, ao contrário do que diz a lei, ainda não foi aprovado em Assembleia Municipal.