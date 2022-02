Tome nota da agenda desta quarta-feira, 23 de Fevereiro

09h00 Reunião Plenária;

10h00 O secretário regional de Economia, Rui Barreto, e o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Baptista, participam na cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração institucional para promoção dos sistemas de apoio e incentivos entre o município do Porto Santo e o Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), no auditório do edifício de serviços públicos da autarquia porto-santense;

10h30 O secretário regional da Economia vai reunir-se com empresários do Porto Santo, no auditório do edifício de serviços públicos da edilidade porto-santense, onde decorrerá uma sessão de divulgação do Sistema de Incentivos Digital Madeira, num encontro em que participará também o presidente do IDE, Duarte Freitas;

10h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita as obras de requalificação da ER 207, no troço entre o Aeroporto e Santo da Serra;

11h00 Inauguração da exposição de pintura de José Gonçalves Faria, intitulada 'Mar | Liberdade' na sala de exposições do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

11h00 Encontro entre o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e os Directores Executivos das escolas da Região Autónoma da Madeira no no Centro de Juventude do Funchal para assinalar os 35 anos do Programa Erasmus+;

12h00 Cerimónia de instalação de Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) em viaturas, e entrega dos certificados de operadores de DAE no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz;

12h00 A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil promove uma conferência de imprensa para fazer um balanço da vacinação contra a covid-19 na Região;

14h30 ACIF promove o seminário 'Sustentabilidade - O Futuro do Turismo';

15h00 Apresentação pública da associação Observatório das Paisagens e Panoramas da Madeira no Cais da Ponta do Sol;

Das 15h00 às 18h00 Cerimónia de comemoração dos 35 anos do programa Erasmus+ na Madeira na Sala Funchal do Pestana Casino Park Hotel;

16h00 O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a Quinta Vale Vitis, nova unidade de agroturismo em São Vicente;

17h30 Inauguração da exposição colectiva intitulada 'Impasse número vinte e um' na Torre do Capitão – Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro, com a presença do Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.