Mais 11.201 pessoas com reforço de vacina elevam total para 5.858.656

Mais 11.201 pessoas receberam na segunda-feira o reforço da vacina contra a covid-19, aumentando o total de doses de reforço administradas para 5.858.656, informou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total do programa de vacinação, 8.894.383 pessoas, mais 1.279 que na segunda-feira, têm vacinação primária completa desde que arrancou o plano de imunização contra a covid-19 em 27 de dezembro de 2020.

Com a vacinação primária completa estão agora 83.775 (mais quatro) crianças entre os 5 e os 11 anos e 330.000 (mais quatro) já receberam a primeira dose, indica ainda a DGS.

De acordo com o boletim diário da DGS, foram vacinados até segunda-feira com a dose para reforçar a imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2 um total de 622.062 idosos com 80 ou mais anos, que representam 94% deste escalão etário, assim como 933.937 pessoas entre os 70 e os 79 anos (97%).

De acordo com os dados hoje divulgados, um total de 1.138.895 pessoas entre os 60 e 69 anos (91%) já estão vacinadas com o reforço, bem como 1.126.881 entre os 50 e 59 anos (80%), 962.436 entre os 40 e 49 anos (65%), 571.040 entre os 30 e 39 anos (38%) e 503.404 entre os 18 e os 29 anos (40%).

O boletim da DGS indica ainda que 2.595.121 pessoas, mais 558 que na segunda-feira, já receberam a vacina contra a gripe sazonal.

A covid-19 provocou pelo menos 5.892.084 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.894 pessoas e foram contabilizados 3.206.281 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.