Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 22 de Fevereiro

11h00: No âmbito da iniciativa 'Roteiro de Proximidade', dedicada à 'Inovação', o Grupo Parlamentar do PSD/Madeira realiza uma visita à Startup Madeira, no Campus da Penteada;

11h30: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a renovada loja Hôma, à Estrada do Garajau 141 – Edifício Brandimport, na Cancela;

11h30: O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na entrega de tablets aos formandos do Serviço Técnico de Formação Profissional (STFP), no âmbito do projecto 'Inclusão Digital – Ambientes Inovadores de Aprendizagem', que terá lugar naquele estabelecimento de educação, sito à Rua Dr. Juvenal n.º 31 no Funchal;

12h00: A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, inaugura a exposição Itinerante 'Levadas da Madeira', desenvolvida pelo IFCN no âmbito da Candidatura das Levadas a Património Mundial da UNESCO, na Sede do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza - Rua João de Deus 12;

12h30: O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, a Irmã Maria Zélia Pinto, missionária do Centro de Acolhimento João Bosco dos Santos, 'Centro Mbembua' (Angola), na Assembleia Legislativa da Madeira;

14h00: Sessão de apresentação do projecto 'Qualificar+Social', no Salão Paroquial São Francisco Xavier - Calheta;

18h00: A Câmara Municipal do Funchal vai atribuir o direito de exploração de nove espaços comerciais no Mercado dos Lavradores. A assinatura dos contratos a estabelecer com os comerciantes realiza-se no Salão Nobre da autarquia;

18h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, no Arquivo Regional da Madeira, no Caminho dos Álamos, onde decorrerá a cerimónia de apresentação do livro 'António Aragão – Vida e Obra', de Rui Carita.