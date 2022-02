Tome nota da agenda desta sexta-feira

09h30/17h30 Abertura da conferência ‘As recentes alterações ao Código Penal, Código de Processo Penal e leis conexas’, da responsabilidade do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM). Conferência contará também com a intervenção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, pelas 17hh15, e do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente.

09h30 Iniciativa do JPP com Rafael Nunes como porta-voz, na ALRAM.

10h00 O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira abordará assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, na Praça do Povo (em frente à Assembleia).

11h00 O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, preside à entrega do Comando da Zona Marítima da Madeira. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estarão presentes.

11h00 Apresentação aos empresários da iniciativa ‘+ COMÉRCIO LOCAL’, na sede da ACIF-CCIM (Funchal).

11h30 O Secretário Regional de Turismo e Cultura estará presente, no Museu Quinta das Cruzes, para a apresentação do livro infantil '6 séculos, 6 histórias'.

12h30 O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na entrega de prémios do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, que terá lugar no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

14h30 A CDU realiza uma acção política para abordar o que ainda falta fazer 12 anos depois da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, na Freguesia de Santo António (Funchal).

17h30/19h00 Manifestação contra a discriminação ou segregação de crianças ou adultos sem vacina contra a covid-19 ou vacinação incompleta. O protesto concentra-se em frente à Quinta Vigia, seguindo depois até à estátua João Gonçalves Zarco.

18h00 O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa, junto à Câmara Municipal de Santana. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Sérgio Gonçalves.

19h00 Missa em homenagem ao nascimento Cecília Rose Zino (Fundação Cecília Zino), na Sé Catedral do Funchal.

20h00 Sessão de Abertura da Universidade Jota, promovida pela JSD/Madeira, uma cerimónia que será presidida pelo Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, com presença de Paulo Portas e Luís Marques Mendes, no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz.

- Miguel Albuquerque recebe visita de milionária chinesa Ming Chu Hsu, na Quinta Vigia.

Cultura e entretenimento

15h00 e 19h00 Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira promove a obra orquestral ‘A Pequena Feiticeira e a Elegia da Terra’, espectáculo que tem a sua estreia absoluta, às 15 horas (exclusivo para escolas) e às 19 horas (público em geral), no Centro de Congressos da Madeira. As entradas serão gratuitas.

18h00 Biblioteca Municipal do Funchal recebe 4.ª sessão do clube de leitura, cujo tema é ‘Conversas com os Astros’.

18h30 TROL2000 estará responsável pela selecção musical no BBC, no Largo do Socorro.

20h00 Concerto da série ‘Jam Sessions Jazz’, no Café do Museu

20h30 concerto comemorativo dos 27 anos do Pólo de Machico do Conservatório, no Fórum Machico.

20h30/00h30 No Terreiro haverá música, com a selecção musical do DJ Ryan.

20h30/00h30 No Galáxia Skybar no Savoy Palace (da Savoy Signature) haverá animação com o DJ Nelson Caires.

20h30/00h30 No hotel NEXT (da Savoy Signature), o Cloud Bar terá a selecção musical do DJ Master Groove.

21h00 Concerto de Miguel Pires, no restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel.

21h00 O Screenings Funchal exibe o filme ‘Memória’, às nos cinemas NOS no Fórum Madeira.

21h00 Sarau de fados, com os Fatum, da Académica da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

- A Cantina El Mexicano, no Funchal, acolhe mais uma noite divertida com o popular videojogo ‘Dr.Why The Live Quizz’.

- Discoteca Copacabana do Casino da Madeira terá o DJ Luís Gonçalves aos comandos das sonoridades. Já no Garden actua o DJ António Loja.

- CLUBE MARGINAL propõe noite com o DJ Hernandez.

Desporto

12h00 Apresentação da ​‘​Mini / Meia ​Maratona do ​Porto Santo’ - Campeonatos Regionais de Meia Maratona, na Câmara Municipal do Porto Santo.