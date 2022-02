TAP realiza hoje voo extra para ‘proteger’ passageiros afectados pelos cancelamentos

A TAP está a realizar esta noite um voo extra, em equipamento A321 com capacidade para mais de 200 passageiros, que tem como objectivo proteger todos os passageiros afectados pelos cancelamentos motivados pelo mau tempo na Madeira cujo destino final seja Lisboa.

O voo TP3831, que partiu de Lisboa às 19h30, tem chegada prevista ao Aeroporto Internacional da Madeira pelas 21h15.

De acordo com a informação apurada pelo DIÁRIO, todos os passageiros com outros destinos finais estão a ser protegidos em voos de amanhã, de forma a poderem embarcar de imediato nas ligações em Lisboa para os seus destinos finais.

Uma situação que estará, no entanto, sempre dependente da evolução das condições meteorológicas.

A companhia aérea esclarece ainda que todos os voos que foi possível operar no dia de hoje e todos os voos de amanhã estão programados em A321, aeronave que permite aumentar a capacidade de forma importante, para que todos os passageiros afectados pelo mau tempo possam realizar as suas viagens com a máxima brevidade possível.