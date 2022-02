Esquadrão Maritimista regressa em pleno ao 'caldeirão'

O Club Sport Marítimo e o Esquadrão Maritimista celebraram ontem um protocolo que permite o regresso do grupo, em pleno, ao 'caldeirão'.

"Na última jornada, a entrada do Esquadrão Maritimista foi bastante saudada pelos adeptos presentes no Estádio, o que comprova a importância granjeada pelo Esquadrão ao longo dos anos", revela o site do clube.

Diz ainda que a claque fundada em 1985 "presenciou momentos indeléveis" da história do clube e "foi protagonista, na bancada, com os seus instrumentos tradicionais".

"Um regresso que contribui para a ambiência distintiva do 'caldeirão'", frisou.