Viatura despista-se e embate em carros estacionados no Porto da Cruz

Um condutor perdeu o controlo do carro que conduzia, na noite desta terça-feira, por volta das 21 horas, e despistou-se no sítio do Serrado, no Porto da Cruz.

A viatura embateu em dois carros que se encontravam estacionados, provocando danos avultados nos mesmos.

Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico mas o jovem terá recusado receber tratamento hospitalar.

Entretanto foi levado para a Esquadra da Polícia de Segurança Pública de Machico e posteriormente acabou por ser assistido no Centro de Saúde local.