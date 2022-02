PSP apreendeu 7 viaturas e elaborou 89 autos de contra-ordenação na Madeira

A Polícia de Segurança Pública realizou, entre os dias 15 e 21 de Fevereiro, a operação 'Ao Volante, o Telemóvel Pode Esperar', uma iniciativa que decorreu a nível nacional. Na Madeira foram fiscalizadas 1.101 viaturas, das quais 7 foram apreendidas. Foram ainda elaborados 89 autos de contraordenação.

Os resultados hoje divulgados pelo Comando Regional da Madeira dão conta de 16 Autos por uso de telemóvel durante a condução e de 16 Títulos de condução apreendidos.

Nestas fiscalizações, 11 condutores foram testados com excesso de álcool no sangue e 10 seguiam em excesso de velocidade.

"Nesta operação, privilegiaram-se as acções de fiscalização em ambiente urbano e no interior das localidades, com viaturas policiais caraterizadas e descaraterizadas, em todos os municípios da Região Autónoma da Madeira", refere em nota enviada à comunicação social.

A PSP refere que o "objectivo principal desta operação prendeu-se essencialmente no combate à utilização do telemóvel durante a condução cujo comportamento tem um impacto negativo no desempenho por parte dos condutores, na medida que origina: o aumento do tempo de reação; má avaliação da velocidade; desrespeito das distâncias de segurança; deficiente visualização ou interpretação da sinalização; desrespeito pelas regras da cedência de passagem, designadamente em relação aos peões, o que poderá originar atropelamentos e outro tipo de acidentes nomeadamente as colisões e despistes".