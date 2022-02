Projecto dos tablets abrange cerca de 8 mil alunos na Madeira

O projecto dos manuais escolares digitais, implementado em 2019, já beneficiou cerca de 8 mil alunos do 2.º e 3.º ciclo da Região, disse esta terça-feira, 22 de Fevereiro, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

O projecto que visa a digitalização da educação "é para continuar", garantiu hoje o secretário da Educação, avançando que o Governo Regional já está a estudar a implementação do projecto no ensino secundário: "O objectivo da Secretaria é alargar o projecto ao ensino secundário, já há um experiência piloto na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco com uma turma do 10.º ano".

Todos os alunos do 2.º e 3.º ciclo de ensino da Região Autónoma da Madeira "irão usufruir dos manuais digitais e dos respectivos tablets" dentro de dois anos, apontou Jorge Carvalho, estimando que no ano lectivo de 2025-2026 o projecto englobe todos os alunos da Região, desde o 5.º ao 12.º ano.

O governante com a pasta da Educação falava aos jornalistas à margem da cerimónia de entrega de tablets aos formandos do Serviço Técnico de Formação Profissional.

Foram hoje entregues 37 tablets aos alunos do 1.º ano dos cursos de cozinheiro (17), mecânico de serviços rápidos (14) e costureiro e modista (6) do Serviço Técnico de Formação Profissional.

Entendemos que [os equipamentos digitais] são de grande relevância para o processo de ensino, para as dinâmicas que o próprio processo exige do ponto de vista da aprendizagem, mas também são facilitadores por parte dos formadores neste processo de ensino e aprendizagem.

O Serviço Técnico de Formação Profissional promove formação adaptada para pessoas com deficiências ou incapacidades e conta com 99 alunos.