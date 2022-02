Albuquerque convida Miguel de Sousa para encabeçar lista ao Conselho Regional

No encerramento da Universidade Jota'22 - que chegou hoje, 20 de Fevereiro, ao fim - Miguel Albuquerque louvou a "preparação do partido para o futuro" e convidou Miguel de Sousa, reitor desta UJ’22, para encabeçar a sua lista ao Conselho Regional.

Na sua intervenção, o líder social-democrata apelou aos jovens que "assumam o seu contributo na transição digital".

“O futuro da Madeira passa pela inovação e pela tecnologia e estamos a trabalhar para termos as nossas novas gerações mais qualificadas, mais preparadas e com maiores rendimentos”, disse, vincando que "a Madeira não pode continuar dependente “de pessoas que não sabem o que querem”.

Albuquerque deixou, a propósito, ao Estado português, que acusa de viver da "subsidiodependência".

Vivemos num Estado que fez da mediocridade, da subsidiodependência e do salário mínimo o grande objetivo nacional, mas todos sabemos que o futuro da Madeira não é viver de subsídios nem é garantir o salário mínimo nacional como o grande objectivo das novas gerações, muito menos é tributar as grandes empresas que são necessárias com impostos absolutamente loucos.

O Presidente do PSD-Madeira observou também que "estão criadas as condições necessárias para sustentar este novo rumo, condições essas que passam pelo facto de 92% dos alunos da Região terem concluído o ensino Secundário e, destes, 87% ingressarem o ensino Superior".

Bruno Melim propõe debate sobre futuro da Autonomia em 2023

“A meia centena de jovens que sai, hoje, desta Universidade formada e mais capacitada para enfrentar o futuro percebe melhor do que nunca as limitações e os constrangimentos da Autonomia e percebe, também, o quão fundamental é afirmar esta luta não contra ninguém, mas, sim, pela Madeira. Pela liberdade do povo Madeirense e nunca contra Lisboa ou seja quem for porque, para nós, em primeiro lugar estão os Madeirenses, está a Madeira e o seu bem-estar” afirmou, hoje, Bruno Melim, no encerramento da Universidade Jota 2022.

Na ocasião, o líder da JSD/Madeira lançou o desafio para que, no próximo ano, possa ser realizada uma grande discussão sobre o futuro da Autonomia, em formato semelhante a este congresso, contando com o presidente do partido e do Governo, Miguel Albuquerque, como reitor.

Bruno Melim que, nesta oportunidade, fez ainda questão de sublinhar a importância do envolvimento e da participação dos mais jovens no futuro da Madeira.

“Esta militância qualificada deve reproduzir-se naquilo que é o normal funcionamento da estrutura e naquela que é a preparação dos quadros para os próximos actos eleitorais, seja em 2023 ou 2025", disse.

Miguel de Sousa sublinha aponta desafios

O Reitor da Universidade Jota 2022, Miguel de Sousa, fez questão de frisar os grandes desafios que a Madeira enfrenta, "desafios esses que têm de ser superados em conjunto e contando com as novas gerações, numa luta que é para reforçar", defendeu.

Além do facto de "a Madeira ser uma Região com pouca população", notou que "existe uma dívida pública elevada, existem transportes com o exterior que são caros e que retiram competitividade".

"Temos um Aeroporto com operacionalidade condicionada e, mais grave, segundo explicou, é o facto da Região não ter receitas próprias nem capacidade para esse efeito, dependendo do Estado", acrescentou.

Para Miguel de Sousa estes obstáculos "que tornam a governação muito mais difícil e que devem ser do conhecimento das novas gerações".