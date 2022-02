PSD propõe voto de solidariedade em memória das vítimas do 20 de Fevereiro

O Grupo Parlamentar do PSD vai apresentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de solidariedade “Em memória das vítimas do 20 de Fevereiro de 2010 e pela determinação e resiliência dos madeirenses”.

Em nota remetida à imprensa, os social-democratas sublinham que "20 de Fevereiro de 2010 é, sem dúvida, uma data que os madeirenses não esquecerão a curto prazo e que ficará, inevitavelmente, inscrita, nos registos históricos como uma das mais graves catástrofes naturais a que já se assistiu".

O comunicado recorda que "nesse dia, um sábado, mais de quarenta pessoas faleceram entre os escombros e as águas da aluvião, registando-se ainda quatro desaparecidos e mais de duzentos feridos" e "cerca de seiscentas ficaram desalojadas e contou-se mais de mil milhões de euros de prejuízo".

"Doze anos depois ainda subsistem as memórias desse fatídico dia, mas, acima de tudo, recordamos a capacidade de resiliência dos madeirenses que, desde a primeira hora, deitaram as mãos à obra e iniciaram a recuperação, cada um nos seus espaços e à sua medida e as autoridades locais, desde as juntas, câmaras ao Governo Regional com os meios de que disponham para acelerar ao máximo o ritmo dos trabalhos", enaltecem.

O PSD destaca também os "milhões de euros" investidos "em obras de recuperação da ilha, na consolidação de escarpas e em intervenções de beneficiação, correção e regularização de diversas ribeiras, assim como nas habitações afetadas e no realojamento de famílias".

"Hoje, a Região está, indiscutivelmente, melhor preparada para lidar com fenómenos naturais, devido aos investimentos públicos realizados, sempre com a preocupação de promover a segurança das populações", reforçam.