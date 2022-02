Pico do Areeiro registou esta noite temperaturas negativas

Os termómetros desceram abaixo de zero, esta noite, no Pico do Areeiro. A pequena descida da temperatura do ar prevista para este domingo na Madeira fez com que o extremo da temperatura mínima descesse até -0,4 ºC no Pico do Areeiro, havendo, tal como noticiado, probabilidade de queda de neve.

O alerta amarelo emitido para o vento também se confirmou, com rajadas que chegaram aos 119 Km/h nesta mesma zona. Outra das zonas onde o vento soprou forte foi no Pico Alto, chegando aos 102 Km/h.