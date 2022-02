Aviões com dificuldades em fazer-se à pista na Madeira

Um avião acabou de aterrar cerca das 11h15 no Aeroporto da Madeira, após várias voltas ao largo das 'Travessa' entre as duas ilhas. Proveniente de Leeds no Reino Unido, o voo da Jet2 conseguiu superar as dificuldades colocadas na aproximação à pista do Aeroporto da Madeira.

Outro voo, este proveniente de Colónia, na Alemanha, após várias voltas fez uma primeira tentativa para aterrar, mas na zona de São Pedro, onde faz a rotação para alinhar com a pista, deu meia-volta pelo lado contrário e foi-se colocar novamente sobre a 'Travessa' aguardando melhorias.

Isso foi imediatamente antes do avião que aterrou com sucesso, um dos oito voos que já conseguiram aterrar hoje. Este voo é da companhia Eurowings e já fez uma segunda tentativa, não conseguindo fazer a manobra em segurança.

Entretanto, chegou outro voo, que faz a espera em círculos. Proveniente de Munique, o avião da Lufthansa, deverá também aproveitar uma abertura.

Durante a madrugada o vento soprou até os 85 Km/h junto ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, tendo a rajada máxima sido registada às 3h10 deste domingo.

Na última hora a rajada máxima foi de 77 Km/h, o que está a motivar estes constrangimentos no aeroporto à semelhança do que aconteceu na tarde de ontem.

Há um voo da TuiFly que foi divergido esta manhã para Canárias, proveniente de Hannover na Alemanha, e um outro que devia chegar de Muenster, também na Alemanha, operado pela Corendon Airlines, que foi cancelado, implicando também o cancelamento da partida.