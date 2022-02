IPMA prolonga até segunda-feira aviso amarelo para chuva forte na Madeira

A última actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dos avisos em vigor para a Madeira, dão conta do prolongamento, até ao meio dia de amanhã (segunda-feira, 21 de Fevereiro), do aviso amarelo para precipitação na Costa Norte e Zonas Montanhosas da ilha.

São assim esperados aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoada.

Para este domingo, 20 de Fevereiro, mantêm-se em vigor vários avisos para o arquipélago, nomeadamente o aviso laranja para chuva nas regiões montanhosas, até às 15 horas de hoje (passando depois amarelo).

Aviso elevado para laranja devido à chuva nas regiões montanhosas O Instituto Português do mar e da Atmosfera agravou, para laranja, o aviso para as regiões montanhosas da ilha da Madeira devido à previsão de "aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoada".

Em vigor mantêm-se também os avisos amarelos para vento forte, até às 15 horas de amanhã, em toda a ilha da Madeira. O vento sopra de nordeste por vezes forte, com rajadas até 80 km/h nos extremos Leste e Oeste da ilha e com rajadas até 110 km/h nas terras altas.

Para a ilha do Porto Santo e Costa Norte da ilha da Madeira há ainda um aviso de agitação marítima forte, até às 15 horas de segunda-feira. As ondas serão de Nor-noroeste com 4 a 5 metros, passando a ondas de Nordeste no dia 21.