O novo líder do PS-M, Sérgio Gonçalves, candidato único à liderança votou há instantes nas eleições directas do partido e desviou o assunto para a “mobilização interna” e para a “resposta que estão a dar a um projecto agregador e de futuro para a Madeira” quando confrontado se vê com bons olhos a integração de quadros socialistas madeirenses no próximo governo de António Costa com quem ainda não terá qualquer reunião marcada.

Num momento em que se especula que alguns rostos do PS-M, nomeadamente de Paulo Cafôfo, Bernardo Trindade ou até Carlos Pereira, podendo estar de malas aviadas para fazer parte do novo executivo de Costa, Sérgio Gonçalves foi cauteloso: “Teremos tempo, naturalmente, para avaliar todas as questões e desafios que se coloquem ao PS-M”, afirmou ao nosso jornal.

Na ocasião, o candidato evidenciou a importância da eleição que marca uma nova fase da vida do PS-Madeira, lançando um apelo à mobilização de todos os militantes para que contribuam para a construção de um projecto forte, coeso e alternativo à governação da Região e do qual reiterou que será cabeça-de-lista às eleições regionais em 2023.

“Naturalmente como candidato a presidente do partido assumirei também a candidatura a presidente do Governo Regional”, declarou dizendo-se preparado e determinado para liderar “a melhor alternativa de governo” de coligação entre social-democratas e centristas populares.

“Estou empenhado em dar aos madeirenses um programa de Governo que responda aos reais desafios que a Região enfrenta, apostando em políticas que conduzam a um novo rumo de desenvolvimento, à baixa de impostos, à criação de emprego e ao aumento dos salários para, dessa forma, reduzirmos as desigualdades, criarmos maior justiça social e promovermos coesão e sustentabilidade territorial”, complementou.

Ao longo do dia de hoje, 1.630 socialistas vão a votos para a eleição do novo presidente, dos delegados ao XX Congresso Regional, da presidente e da comissão política das Mulheres Socialistas da Madeira. As eleições decorrem em 33 mesas de voto distribuídas pelos onze concelhos da Região, conforme é possível consultar através do seguinte link: https://psmadeira.pt/locais-de-voto/