Política com causas e compromissos

O PS apresenta-se hoje aos madeirenses como um partido amadurecido e fiável, que trabalha para ser alternativa à governação da Região, com um modelo de desenvolvimento sustentado em ideias, propostas estruturantes e credíveis que estarão ao serviço da qualidade de vida dos madeirenses e do futuro da Região.

O Partido Socialista é um fiel da balança com sentido de responsabilidade e não abdica do seu papel de fiscalizar a atuação do Governo Regional nem de criticar, de modo frontal, as suas atitudes centralistas, anti-democráticas e anti-autonomistas contra madeirenses e instituições.

Não nos limitamos a atuar como o maior partido da oposição. Fazemos oposição com sentido crítico, mas com a honestidade de saber que opções de governo podem e as que não podem ser aplicadas, porque ser alternativa é precisamente isso, apresentar um caminho diferente, adequado e coerente com aquilo que são as necessidades da população, sem demagogias.

Ser alternativa é marcar a diferença para o poder. Fiscalizar e argumentar. É fazer serviço público imprescindível face a um Governo e a um modelo de governação que não respeita quem pensa diferente e despreza os que se manifestam contra a prepotência governativa.

Os sucessivos governos PSD, e agora PSD/CDS, apesar dos poderes da Autonomia, dos recursos financeiros da União Europeia, transferências do Estado e impostos dos madeirenses, não tiveram capacidade nem visão estratégica para implementarem um modelo de desenvolvimento que travasse os níveis de abandono escolar registados na Região, o dobro do continente; os 11 mil jovens madeirenses “nem nem”, o problema da falta de trabalhadores qualificados para as ofertas de emprego existentes, as vergonhosas listas de espera na saúde, as humilhantes taxas de pobreza, o descontrolado número de trabalhadores integrados nas bolsas de pobreza, as desigualdades sociais, a precariedade laboral, os fracos níveis de poder de compra, a fuga dos 14 mil madeirenses que na última década emigraram, por falta de condições na Região, a quebra demográfica, uma economia pouco diversificada e excessivamente centrada no turismo, entre tantas outras questões.

Acreditamos na nossa missão política estruturada nos valores e nos princípios do socialismo democrático, estaremos ao serviço de todos e de cada um dos madeirenses a lutar para que ninguém continue a ficar para trás. Insistiremos na afirmação do nosso projeto de desenvolvimento para a Madeira, assente numa nova geração de políticas para a saúde, a economia, a educação, a juventude, o desporto, o ambiente, a cultura, a coesão territorial, o mar, a agricultura, as florestas, a modernização administrativa, a igualdade, a cidadania e o desenvolvimento social.

Connosco, o futuro da Madeira e os interesses dos madeirenses estão acima do interesse de qualquer partido político, assumimos a defesa intransigente de uma matriz autonómica reivindicativa dos nossos direitos, mas também de compromissos e de eficiência, credibilizada por uma estratégia de diálogo, de consensos, de propostas e de ganhos para todos e não apenas para alguns privilegiados tal como defende o PSD/CDS.