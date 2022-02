Albuquerque ataca a oposição que sofre de "esclerose executiva"

O presidente do PSD Madeira também elogiou a "inteligência e capacidade de intervenção" de Bruno Melim, mas o foco da intervenção na sessão de abertura da Universidade Jota 2022 foi sublinhar o ciclo 100% vitorioso do PSD Madeira nas últimas cinco eleições com o relevante contributo dos jovens social democratas.

"Derrotamos não só os inimigos da Autonomia, mas também António Costa" referindo-se à "pesada derrota" dos socialistas nas últimas eleições Regionais.

Nas Autárquicas destacou a recuperação pela coligação PSD/CDS da Câmara do Funchal e da "catástrofe" que foi ter sido governada por uma "oposição que sofreu de esclerose executiva", criticou.

Sobre as Legislativas antecipadas deste ano, Miguel Albuquerque concluiu que tal só aconteceu "devido à tradicional incompetência da esquerda a que estamos sujeitos, o governo caiu".