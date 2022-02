Tome nota da agenda desta quinta-feira

09h00/16h00 Feira de Gastronomia, no Terraço do Mercado dos Lavradores (Funchal)

09h30 Reunião CMF, com declarações à comunicação social previstas para as 12h00

09h45 Conferência ‘A Devastação das Florestas e a perda da Biodiversidade no Planeta Terra, uma ilha do Universo’, com a participação de Jorge Paiva, Biólogo do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, na Sala de conferências da Escola Secundária Jaime Moniz

10h00 O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma iniciativa política, na Assembleia Legislativa Regional, que terá como porta-voz o deputado Paulo Alves

10h30 O secretário regional da Economia, Rui Barreto, desloca-se ao Madeira Tecnopolo, onde participa na apresentação do programa de comemorações dos 25 anos da Startup Madeira, que se assinalam na próxima segunda-feira.

10h30 O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa, na Ponta do Sol, junto ao armazém da GESBA. A iniciativa terá como porta-voz o deputado Carlos Coelho

11h00 Terá lugar, esta quinta-feira, no Salão Nobre do Governo Regional, a apresentação pública do IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa (IV PRICA). Na ocasião, estará presente a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade

11h00 Reunião da 2.ª Comissão Permanente de Economia, Finanças e Turismo, na Assembleia Legislativa da Madeira

11h00 – O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, na Assembleia Legislativa da Madeira, o Bispo de Mananjary, o madeirense D. Alfredo Caires de Nóbrega, que se encontra a trabalhar em Madagáscar há várias décadas

11h30 Iniciativa política da CDU, junto ao centro comercial La Vie Funchal

14h30 Sessão de Esclarecimentos - Sistema de Incentivos Digitalizar Madeira, através da plataforma Zoom

- Reunião do Conselho de Governo, na Quinta Vigia

Cultura e entretenimento

- Estreiam nos cinemas do Funchal o drama ‘A Filha Perdida’ (The Lost Daughter’) – que valeu a Olivia Colman a nomeação para ‘Melhor Actriz’ nos Orcars 2022 – e a comédia para a toda fmília ‘Clifford - O Cão Vermelho’ (‘Clifford the Big Red Dog’).

21h00 Estreia a comédia 'Sobe & Desce', do Teatral – Grupo de Teatro de São Gonçalo, no Auditório Maestro João Victor Costa, no Centro Cívico do Estreito. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente.

21h00 Estreia do projecto 'La Aura', no Balcão Cristal, no Funchal

- Reabertura de Bar e esplanada do Clube Naval do Funchal