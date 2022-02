Tome nota da agenda desta quarta-feira, 9 de Fevereiro

- 9 horas - Reunião Plenária;

- 9 horas - O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na sessão de abertura da acção de formação de Robótica Lego Education, que terá lugar na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro;

- 10 horas - O Secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, visita as obras em curso no Porto Santo:

10 horas - Visita à obra de beneficiação e conservação do Centro da Juventude;

11 horas - Visita à obra no edifício Baiana;

11h30 – Reunião na Câmara Municipal

15 horas – Visita aos trabalhos de reabilitação do Centro Hípico do Porto Santo;

- Das 11 às 13 horas - Encontro com Alberto João Jardim 'Educar para a Cidadania Activa e Global' no auditório da EB123/PE Bartolomeu Perestrelo;

- 12 horas - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a nova sala do futuro da escola básica e secundária de Machico.

- 12 horas - A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visita as obras de reformulação do Sistema Elevatório do Calvário;

- 15 horas - O candidato à presidência do Partido Socialista-Madeira, Sérgio Gonçalves, entrega a sua moção de estratégia global, intitulada 'Pela Madeira, Competência e Compromisso', ao presidente da Comissão Organizadora do Congresso;

- 15h30 - Iniciativa política do PCP junto às chegadas do Aeroporto Internacional da Madeira;

- 18 horas - No âmbito da apresentação do espectáculo 'Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa', Sara Barros Leitão, Maria Ganança e Conceição Ramos estarão presentes numa conversa pública, intitulada 'Lutas Sindicais Femininas', na Praça Colombo, em frente ao Museu A Cidade do Açúcar;

- 18 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente na cerimónia de abertura do restaurante 'Pau de Lume', o novo projecto do hotel Savoy Palace, na Avenida do Infante, no Funchal;

- 21 horas - Concerto do Quinteto de Sopros Solistas Orquestra Clássica da Madeira na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia;

Aniversário Freguesia do Monte, no concelho do Funchal.