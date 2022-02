Pela Madeira, Competência e Compromisso!

Formalizei esta semana a minha candidatura à presidência do PS Madeira porque acredito na Madeira e no Porto Santo, porque acredito nas nossas Pessoas e porque acredito que todos merecemos mais e melhor. E porque acredito que o PS é a única alternativa séria e credível para a governação da Região Autónoma da Madeira, com um projeto que liberte a Região da pobreza endémica, perca de competitividade, fortes desigualdades e de uma postura de isolacionismo autoritário que prejudica a nossa afirmação autonómica, motor essencial para o desenvolvimento.

O crescimento do partido nos últimos anos foi inédito, consolidado com um rejuvenescer de quadros qualificados resultante de uma estreita ligação entre o partido e a sociedade civil madeirense. Esta preocupação fundamental do partido em integrar novamente os melhores da nossa sociedade, credibilizando a política regional, é absolutamente decisiva, não apenas para o futuro do PS Madeira, mas acima de tudo para o futuro da Madeira e do Porto Santo.

Sem nunca abdicar da sua matriz ideológica e identitária, o PS Madeira tem potenciado a discussão construtiva em torno dos problemas que há muito afetam a Região, com o objetivo de assegurar a transformação política e social desejada pela maioria da população. São múltiplos os desafios a ultrapassar, sendo certo que, embora empolados pelo episódio pandémico, estes permanecem há anos de forma endémica na Região sem que haja uma resposta política eficaz na sua mitigação. Pelo contrário, estes agravaram-se nos últimos dois anos, mantendo-se os modelos de resposta por parte do governo inalterados e obsoletos.

A Moção de Estratégia Global que apresento reflete a visão de que é necessário alterar o paradigma de desenvolvimento económico e social, e dela constam vários desafios estratégicos para que esta mudança se torne realidade. Não descurando nenhum deles, permitam-me destacar o desafio do Diálogo e da Cooperação e o desafio da Afirmação Autonómica.

O PS Madeira assume uma postura dialogante, de cooperação e alicerçada nos valores democráticos modernos na sua relação as instituições públicas, com os agentes políticos, sociedade civil e demais parceiros. Não partilhamos de uma visão do mundo espartilhada e redutora como a que professam os nossos adversários políticos que optam pela via da confrontação primária, da criação dos diferendos acusatórios indiscriminados e de agendas de contencioso, como aliás se verifica na forma como é invocada a nossa Autonomia.

A Autonomia é o nosso património mais valioso, tantas vezes maltratada por quem a deveria utilizar em prol das nossas pessoas e da nossa Região. Um instrumento poderoso, capaz de alavancar as transformações necessárias ao nosso desenvolvimento. É também um mecanismo que requer manutenção, evolução e, acima de tudo, valorização.

É propriedade de todos os Madeirenses e Porto-Santenses. Uma propriedade coletiva e de ninguém em particular. Cada um de nós tem o direito de dela usufruir e todos os agentes políticos têm o dever de a proteger e de a melhorar não apenas para afirmar a nossa identidade, demonstrar a nossa capacidade de governarmo-nos, e a possibilidade de determinar a nossa vontade, segundo a nossa cultura e com leis que podemos criar. A Autonomia serve para servir o bem das pessoas, o seu desenvolvimento e progresso. Não para servir os partidos ou alguém em particular.

Candidato-me à liderança do PS Madeira e serei candidato à Presidência do Governo Regional nas próximas eleições legislativas regionais em 2023 porque acredito nesta visão. Numa via de fazer política alicerçada no respeito pela população, valorização da Autonomia e no diálogo construtivo. Sempre com competência e compromisso. Contem comigo, pela Madeira e pelo Porto Santo.