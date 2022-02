Altice Portugal reitera investimento em redes de última geração na Madeira

Desde o primeiro dia de Janeiro que o Funchal tem acesso ao 5G do MEO, num período de experimentação grátis a decorrer até 31 de Março. Cerca de metade da população da capital madeirense tem já acesso ao serviço de 5G do MEO.

A Altice Portugal considera que “a Madeira é uma prioridade no que à igualdade de acesso e à proximidade ao território diz respeito”, pelo que reitera o investimento em redes de última geração na Região. Assim, os investimentos em infraestruturas de comunicações na Região Autónoma atingirão, em 2022, cerca de 40 milhões de euros.

A Altice Portugal acredita que a tecnologia é um facilitador da coesão social e territorial, pelo que o investimento na robustez e expansão das suas redes tem sido contínuo e constante.



A Madeira já tem índices de cobertura dos mais elevados a nível nacional, sendo que, durante este ano, a cobertura de fibra ótica será praticamente integral. Também a rede móvel tem sido objecto de fortes investimentos por parte da Altice Portugal, o que garante uma cobertura de 99,8% na rede 4G na Região, que será reforçada com as 12 novas estações no Funchal, Santa Cruz, Ribeira Brava e Câmara de Lobos, em 2022.

Estas infraestruturas foram concebidas para a geografia própria da ilha, prevendo, nomeadamente, a cobertura nos seus múltiplos túneis e permitindo o acesso a comunicações de alto débito. Este investimento em fibra ótica é fundamental para a adopção gradual do 5G e para tirar partido das novas oportunidades desta tecnologia.

Esta nova rede móvel vai fazer a diferença na dinamização da economia, das indústrias e dos serviços da Madeira. Mas também na melhoria da prestação de cuidados de saúde, na formação e educação, bem como na conectividade na região e nas comunicações com o território continental e o resto do mundo.



No sector da saúde, a Altice Portugal está também empenhada em partilhar o seu know how com a comunidade médica e os madeirenses. O Memorando de Entendimento, já assinado com a Secretaria Regional de Saúde, prevê a realização de um diagnóstico de necessidades e sinergias nas áreas da telemedicina, simplificação processual e administrativa e digitalização.