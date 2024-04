Atletas da ASKKSA fez história no campeonato nacional de karate

A ASKKSA ASKKSA - Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António "fez história este fim de semana", diz uma nota de imprensa emitida ontem, na qual realçam que é "um orgulho para o clube e para a Madeira".

Assim, no Campeonato Nacional de Karate Infantil, Iniciado e Juvenil 2024, realizado em Ponte de Sôr, registou-se um "momento histórico para a ASKKSA e o Karate Regional", com os resultados no Kata Infantil Masculino com um Campeão Nacional, Tiago Bettencourt; um vice-Campeão Nacional, Yuri Dias; além de no Kata Juvenil Masculino uma Medalha de Bronze para Tiago Pestana".

Este foi, efectivamente, um "fim de semana cheio de emoções, onde os nossos Mini-Tigres voltaram a demonstrar capacidade de superação aos desafios que se apresentaram", acrescenta. No sábado, 27 de Abril, "Tiago Pestana esteve em destaque, onde após 5 rondas de Kata, alcançou um excelente 3.º lugar, perdendo apenas, com o atleta que se tornou campeão nacional" e já ontem, 28 de Abril, "tivemos uma grande final madeirense no escalão de Kata Infantil, onde os nossos Mini-Tigres, Tiago Bettencourt e Yuri Dias, foram os protagonistas, do momento mais alto do escalão, com elevado nível técnico", explica.

E acrescenta: "Na história do clube, já tínhamos obtido vários títulos de Campeão Nacional individual e em equipas, mas apenas nos escalões de Especialização. Nos escalões de formação, já tínhamos obtidos várias medalhas de bronze, na categoria individual e em equipa, medalhas de prata e de bronze. Uma final que muito nos orgulha e que reflete o trabalho e esforço individual dos nossos 2 Mini-Tigres, e da evolução técnica desta época."

Quanto aos "restantes Mini-Tigres, também estiveram muito bem, superando várias 'barreiras' técnicas e psico-emocionais, destacando o honroso 5.º lugar de Jaden Reis e do 7.º lugar de Margarida Gomes", reforça.

A ASKKSA deixa "um agradecimento especial a todos os que nos ajudaram, nesta nossa participação, em especial aos Encarregados de Educação que foram incansáveis, incondicionais, às várias solicitações e momentos e que testemunham as dificuldades, em primeira mão. Aos nossos treinadores, Sensei Marisa Gomes e Sensei Marco Anjo, muito obrigado pela apoio dado aos atletas, minimizando, as dificuldades inerentes na 'corrida entre tatamis, sala de aquecimento e zona de competição. A Teresa Luís e Laura Cabral, pela habitual colaboração como Oficiais de Mesa FNKP. A todos os que nos ajudam diariamente, Instrutores e colegas, estes resultados também são vossos. Muito obrigado! Escrevemos uma nova página na nossa Historia! Ter Orgulho nos nossos é Humildade… é Respeito e Disciplina!", termina a nota publicada no Facebook do clube.