Madeira SAD defronta o Belenenses para a Taça de Portugal

O AM Madeira Andebol SAD irá defrontar, no Funchal, o Belenenses para os quartos-de-final da Taça de Portugal em andebol masculino, assim ditou o sorteio realizado esta tarde na sede da Federação de Andebol de Portugal.

Esta eliminatória terá lugar no próximo dia 12 de Março e onde ficarão apurados os quatro finalistas que irão estár na final four da competição.

Nesta ronda registe-se ainda os duelos entre o Sporting com o vencedor do jogo Académico de Viseu/Sanjoanense, do Benfica com o vencedor do São Bernardo/Maia, enquanto o FC Porto irá defrontar o vencedor do encontro entre o Gaia e o Águas Santas.