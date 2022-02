MPT considera necessário diversificar economia "apostando no desenvolvimento sustentável"

Em nota enviada à comunicação social, o Partido da Terra (MPT) Madeira refere que do Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira 2030 é possível concluir que "ter formação não promove o emprego de longa duração nem aumenta a renumeração", citando o documento: "Constata-se que a notória melhoria das habilitações escolares do pessoal ao serviço nas empresas não tem tradução na atenuação dos níveis de precaridade da contratação de trabalho e na melhoria das remunerações salariais” .

O partido entende que o Governo Regional, através do PDES Madeira 2030 e da Estratégia Regional de Especialização Inteligente "conseguiu alguns resultados animadores" com a aposta na formação para promover o desenvolvimento, contudo "não atingindo os objectivos".

A economia regional não consegue absorver os novos licenciados pois o modelo económico está baseado na dinâmica turístico-imobiliária que não necessita de grandes qualificações. MPT Madeira

"Urge diversificar a economia apostando no desenvolvimento sustentável", lê-se na nota assinada por Valter Rodrigues, Coordenador do MPT Madeira, que justifica "desta forma, por iniciativa do Estado, serão criados mais empregos, muitos deles qualificados, que possibilitarão a concorrência dos empregadores pela mão-de-obra que por sua vez aumentará os salários médios".