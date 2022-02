Polícia angolana deteve jovem que violou e engravidou menor de 12 anos

A Polícia angolana deteve, em Luanda, um jovem, de 19 anos, acusado de abusar sexualmente de uma menor de 12 anos, que ficou grávida, informou hoje o porta-voz da corporação policial da capital angolana.

Nestor Goubel disse que a denúncia foi feita pela mãe da adolescente, que ficou a saber da situação ao levar a filha ao hospital por se encontrar doente.

"Foi então que a equipa médica informou que a menor estava em estado de gestação, ou seja, está grávida de quatro meses", referiu.

Segundo Nestor Goubel, a menina contou que, em outubro de 2021, quando foi passar férias a casa da avó, no bairro da Boavista, foi abusada sexualmente pelo acusado, que sob ameaça levou a menor, que se encontrava a passar na via pública, para a sua casa e a violou.

"O mesmo já está detido e será apresentado ao Ministério Público para as ações subsequentes, mas fica aqui um apelo reiterado, como vimos fazendo nos órgãos de comunicação social, que é o redobrar a vigilância, os cuidados com as menores", referiu o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional.

O porta-voz da Polícia realçou que está a decorrer atualmente uma grande campanha de sensibilização sobre os crimes de abuso sexual a menores, promovida pela delegação provincial de Luanda do Ministério do Interior, face à gravidade da situação.